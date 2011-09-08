Представники молодіжної ЄНП з 30 країн приїхали до Києва

Київ. 8 вересня. УНІАН. До Києва приїхали представники молодіжної організації Європейської народної парті з 30 країн, які з 8 по 11 вересня братимуть участь у семінарі міжнародної молодіжної організації YEPP (Молодь Європейської народної партії).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнської молодіжної громадської організації ”Батьківщина Молода”, у рамках семінару відбудеться конференція «Демократичні процеси в Україні 1991-2011. Результати 20 років», а також засідання ради і правління YЕРР.

У заходах заплановано участь експертів, політичних діячів, представників влади та громадського сектору. Серед гостей конференції - Микола ТОМЕНКО, Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Олег РИБАЧУК, Віктор ПИНЗЕНИК та інші.

На переконання керівника представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, цей захід стане вагомим стимулом для співпраці між молодіжними організаціями України та Європейського Союзу.

*** Молодь Європейської народної партії (УЕРР) була заснована у 1997 році, як молодіжне крило ЄНП (ЕРР). УЕРР об’єднує молодь з більш як 50 правоцентриських політичних організацій із 38 країн Європи. Членами УЕРР від України є «Демократичний альянс», «Батьківщина Молода» та «Молодий Рух».