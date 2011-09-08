Тігіпко підпише угоду з Німеччиною про соціальне забезпечення

Розпорядження Януковича

Київ. 8 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уповноважив віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА на підписання Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення. Відповідне розпорядження оприлюднене на офіційному сайті Президента.

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