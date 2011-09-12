ЄС тиснутиме на Київ через Тимошенко?

Київ. 12 вересня. УНІАН. Євросоюз шукає важелі тиску на Київ, щоб добитися допуску екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до участі в парламентських виборах 2012 року.

Про це виданню «КоммерсантЪ-Украина» (№ 142 від 12 вересня) повідомило джерело в Брюсселі.

Газета нагадує, що раніше Брюссель неодноразово декларував готовність завершити переговори з Україною за угодою про асоціацію нинішнього року, проте теоретично переговорна позиція ЄС може змінитися. Про це йтиметься на зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і комісара ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ в Ялті. (З 15 по 18 вересня в Ялті відбудеться 8-ма Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: загальні виклики, спільне майбутнє», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES). У форумі братимуть участь В.ЯНУКОВИЧ і Ш.ФЮЛЕ – УНІАН.)

”Після вироку Печерського суду буде ще не пізно, адже попереду апеляція. І не треба думати, що ми віримо казкам, мовляв, ЯНУКОВИЧ не впливає на суд. Ми не настільки дурні”, - пояснило газеті джерело в Брюсселі.

За інформацією видання, сьогодні до Брюсселя і Варшави буде направлено спільний лист від низки об`єднань неурядових організацій, в якому буде заявлено про неприпустимість зміни планів ЄС про парафування договору на грудневому саміті Україна-ЄС.

”Це дасть українській владі додаткові стимули для проведення демократичних і економічних реформ... Альтернативні сценарії можуть призвести до негативних змін”, - стверджується в проекті документа, який має в своєму розпорядженні газета.