Генсек Ради Європи: “Багато країн Ради Європи стурбовані процесом проти Тимошенко”

Генсек Ради Європи: “Багато країн Ради Європи стурбовані процесом проти Тимошенко”

09:42, 14 вересня 2011
0 0

В Комітеті Міністрів є дуже велика стурбованість щодо судового процесу проти Юлії Тимошенко. І ця стурбованість стосується можливої вибірковості правосуддя в Україні. Однак, сподіваємося, що судові процеси будуть чесними.

16-17 вересня Генеральний секретар Ради Європи – організації, що об’єднує 47 європейських країн і опікується питаннями захисту прав людини – Торбйорн Ягленд відвідає Україну. В рамках візиту заплановано його перебування у Києві, а також у Ялті, де він візьме участь у конференції Ялтинської європейської стратегії. Напередодні свого візиту Генсек погодився розповісти УНІАН про основні цілі своєї подорожі і про те, як сьогоднішню Україну сприймають в Європі.

УНІАН: Яка основна мета цього візиту, і що би ви хотіли сказати передусім українським партнерам?

Т.Я.: Головна мета візиту – започаткувати План дій, що ми зробимо разом з українським головуванням в Раді Європи. Цей План дій визначає, як Рада Європи може допомогти Україні в її зусиллях у реформуванні і, зокрема, в сфері юстиції і законодавства.

УНІАН: Якщо ми говоримо про План дій, чи не могли б ви дати трохи більше деталей: скільки грошей планується витрати, на якій період, на які цілі?

Т.Я.: Розумієте, План дій – це передусім не гроші, а те, як ми можемо використати наші експертизи в реформуванні судової системи, оскільки є потреба, наприклад, у реформуванні Кримінального кодексу, і План дій якраз визначає, які експертизи та експерти можуть бути використані для цього.

Це також може стосувати заявлених українським головуванням в Раді Європи цілей, зокрема, захист прав дитини та реформування місцевого самоврядування.

УНІАН: І ще одне запитання щодо Плану дій, який, як відомо, реалізується спільно Радою Європи, Європейським Союзом та Україною. Нещодавно Посол ЄС в Україні, пан Тейшейра, заявив, що ЄС з 2008 року витратив на створення в Україні виборчого кодексу 3,5 млн. євро, однак, коли всі експертизи були завершені, українська влада вирішила відмовитися від напрацьованого проекту і почала створювати новий. У цьому контексті, що необхідно зробити, щоб забезпечити ефективне використання коштів в рамках Плану дій?

Т.Я.: Я би хотів ще раз сказати, План дій – це, передусім, не питання коштів. Це питання використання наших експертів разом з українською владою. Таким чином, я переконаний, що базуючись на цьому Плані дій, який ми погодили, ми можемо отримати щось дуже позитивне і дуже конструктивне. І, однозначно, цей План дасть конкретні результати. Ви знаєте, Україна не є членом Європейського Союзу, але є членом Ради Європи. І таке членство несе із собою багато відповідальності, але також багато переваг. Саме тому я і переконаний в тому, що цей План дасть позитивні конкретні результати.

УНІАН: Ми згадали парламентські вибори. Наступні вибори мають відбутися в Україні за рік. Чи обговорюватиме ви це питання з українськими партнерами, і зокрема, питання виборчого законодавства, яку систему виборів краще використовувати?

Т.Я.: Ні, звичайно я не буду говорити про деталі, чи висловлювати мою думку. Що, як на мене, важливо, щоб нове законодавство було схвалено, щоб воно було детально обговорено разом з опозицією в парламенті з тим, щоб мати виборчий кодекс, прийнятний для всіх. Найгірша річ в демократії – мати Конституцію, чи виборче законодавство, яке не є прийнятним для всіх. Це має бути визнано всіма політичними силами в країні. Думаю, що це має бути точкою відліку для процесу реформ, який починається зараз.

УНІАН: Чи рекомендуватиме ви, як мінімум, схвалити новий виборчий кодекс якомога швидше?

Т.Я.: Так, звичайно, це буде важливо мати його якомога швидше з тим, щоб всі політичні сили знали, якими будуть правила.

УНІАН: З травня місяця Україна головує в Комітеті Міністрів Ради Європи. Здається, вже зараз можна зробити перші висновки: що вдалося зробити, а що ще має бути зроблено?

Т.Я.: Перш за все, мені здається, це дуже важлива річ для України – головувати в Комітеті Міністрів, оскільки це чудова нагода продемонструвати, що Україна – європейська країна. І до останнього часу головування було дуже конструктивним і дуже продуктивним, і той факт, що ми започатковуємо цей План дій ще раз підтверджує це. І цілі захисту прав дитини та реформування місцевого самоврядування, які поставило перед собою українське головування – є важливою частиною роботи Ради Європи.

УНІАН: Я би хотів попросити вас перейти до внутрішньої ситуації в Україні. Багато українських та європейських політиків кажуть про погіршення демократії за останній рік-півтора. Чи бачите ви ознаки такого погіршення, і якщо так, то які?

Т.Я.: Є ще певні проблеми, які стосуються як того, що ми вже обговорили, я маю на увазі виборчий кодекс, кримінальний кодекс, Конституція, але також є триваючі скарги на те, що свобода слова перебуває під тиском. Крім цього, зараз є також велика стурбованість в Європі щодо судового процесу проти Юлії Тимошенко.

УНІАН: Чи плануєте ви підняти питання справи Тимошенко під час зустрічей в Україні?

Т.Я.: Оскільки я зустрічаюся з міністром закордонних справ України завтра (14 вересня – УНІАН), а також в Києві у п’ятницю, я продовжу це обговорення з ним. Я поінформую його про стурбованість, яку я помітив в Комітеті Міністрів, і яку висловили ряд країн-членів Ради Європи щодо судового процесу проти Юлії Тимошенко. І ця стурбованість стосується можливої вибірковості правосуддя в Україні. А також поінформую про їх очікування на чесний процес. І все це я передам, тому що це було дуже жорстко висловлено на Комітеті Міністрів.

УНІАН: Я так розумію, що ви не можете назвати конкретні країни, які висловлювали таку стурбованість?

Т.Я.: Ні, я не називатиму окремих країн, однак це дуже поширена стурбованість серед країн-членів. І ц я стурбованість стосується вибіркового правосуддя – лише проти представників опозиції. Однак, сподіваємося, що судові процеси будуть чесними.

УНІАН: Наступне запитання скоріше до вас як до політика з великим досвідом, а не як до Генерального секретаря Ради Європи. Як ви знаєте, зараз Україна та ЄС обговорюють нову угоду про асоціацію. Останнім часом думки розділилися: дехто каже, що угоду не варто підписувати, доки Україна не виконуватиме всі демократичні стандарти, інші – навпаки вбачають в угоді можливість впливати на українську владу з метою дотримання демократії. Яка точка зору вам ближча?

Т.Я.: Звичайно, це справа України та Європейського Союзу, і я не можу давати будь-яких порад щодо цього. Однак, моє бачення завжди полягало в тому, щоб мати якомога кращі зв’язки між націями. Питання реформ та демократичних стандартів в Україні – це триваючий процес, де ми можемо допомагати, в тому числі певним впливом на напрямок цих реформ. Однак, у будь-якому випадку – це стратегічне питання для ЄС та Україні. Нормально, коли в такій ситуації, кожна зі сторін має свій інтерес, який має враховуватися.

УНІАН: Ще одне запитання стосується однієї з небагатьох “білих плям” на мапі Ради Європи, я маю на увазі Білорусь. 6 місяців тому ви казали українським журналістам тут у Страсбурзі, що сподіваєтеся на підтримку України у налагодженні контактів з Мінськом. Чи вдалося Україні під час головування допомогти у таких контактах?

Т.Я.: Я не можу сказати, щоб був певний прогрес в цьому плані, оскільки Україна має такі самі проблеми, як і інші. Це не так просто, навіть сусіду, знайти, що може бути зроблено в такій ситуації.

УНІАН: Зараз, коли Білорусь перебуває в економічній кризі, білоруські очільники вже знову заявляють про готовність співпрацювати з Європою. Чи може така співпраця поновитися хоча б до того рівня, що був до подій 19 грудня 2010 року?

Т.Я.: Я не думаю, що нам варто багато думати про минуле, яким воно було. У будь-якому випадку, я не бачу можливостей негайно повернутися до того, що ми мали, наприклад, коли Білорусь мала статус гостя в Парламентській Асамблеї, тому що багато чого змінилося. І для повернення до цієї ситуації Білорусь, щонайменше, повинна запровадити мораторій на смертну кару, і не виконувати вже винесені вироки. Можливо, ми вивчимо інші можливості, яким чином наблизити Білорусь до Ради Європи.

Записав Сергій Воропаєв.

Фото Юрія Пінського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter