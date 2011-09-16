У Данії жінка вперше очолила уряд

Київ. 16 вересня. УНІАН. У Данії главою уряду вперше стане жінка - на парламентських виборах у країні перемогла лідер соціал-демократів Хелле ТОРНІНГ-ШМІДТ.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на радіо DR, вибори пройшли у четвер.

Звертаючись до товаришів по партії й коментуючи результати виборів, глава уряду Данії Ларс Лекке РАСМУССЕН визнав поразку й побажав успіхів новому уряду.

«У Данії тепер буде новий соціал-демократичний прем`єр-міністр», – сказав він.

Ще напередодні стало відомо, що на виборах у Данії лідирує ліва опозиція.