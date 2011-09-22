ЄС надасть Україні 10 млн. євро на зміцнення судової системи

Київ. 22 вересня. УНІАН. Європейський Союз ухвалив рішення виділити Україні 10 млн. євро на фінансування проекту зі зміцнення судової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА у своєму виступі на круглому столі на тему: «Роль Верховного Суду в захисті прав людини на національному рівні».

«Ми бачимо, що стан верховенства права та захисту прав людини в Україні потребують підтримки. Отже, ми ухвалили рішення виділити 10 млн. евро на фінансування проекту зміцнення судової системи завдяки запровадженню механізму координації наших зусиль, які б дозволили надати ефективну допомогу», - сказав він.

За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, поки що Представництво Європейського Союзу в Україні не отримало від української сторони підтвердження у необхідності отримати цю допомогу. «Ми готові її надати, коли таке рішення буде прийнято», - додав він.

За його словами, планується, що така допомога надаватиметься впродовж наступних чотирьох років.

Ж.ТЕЙШЕЙРА також наголосив, що країни-члени Європейського Союзу підтверджують свою зацікавленість в наданні Україні допомоги на шляху реформування судової системи.

Ж.ТЕЙШЕЙРА зазначив, що судова реформа в Україні відіграватиме важливу роль в реалізації майбутньої угоди про асоціацію. Він наголосив, що вже зараз ця реформа стоїть на порядку денному переговорів про асоціацію.

«Подальші реформи в системі судочинства мають забезпечити більш високий рівень незалежності, прозорості та професіоналізму судової системи», - додав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА нагадав, що допомога Європейського Союзу у запровадженні Україною рішень щодо реформування судової системи у 2010 році становила 11 млн. євро.

Він також зазначив, що Рада Європи та Європейська Комісія реалізують проект щодо ефективності та прозорості судової системи України.

«Цей проект допомагає українським партнерам збільшити прозорість, незалежність та суверенність судової системи та довіри до цієї системи», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА, додавши, що всі розуміють, що ці зміни будуть відбуватися лише шляхом звільнення країни від наслідків попередньої системи, яка не дозволяла забезпечити повну незалежність судової системи.

Крім того, він зазначив, що у законі про судоустрій і статус суддів враховано не всі зауваження Венеціанської комісії.