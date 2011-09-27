МЗС підтверджує загибель двох українців в Польщі

Київ. 27 вересня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України підтверджує загибель в ДТП у Польщі двох українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, 26 вересня на польсько-українському державному кордоні в Польщі сталася аварія за участю мікроавтобуса, в якому перебували 4 пасажири-громадяни України, та вантажного автомобіля.

«В результаті аварії двоє громадян України загинули, а ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості і були розміщені в лікарні», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що до місця пригоди виїхав співробітник Генерального КОНСУЛЬСТВА України в Любліні для надання всебічної допомоги українським громадянам. Нараді проводяться слідчі дії стосовно цього інциденту.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли у ніч з неділі на понеділок мікроавтобус, який перевозив українців, потрапив у ДТП в польському селі Дорогуськ біля українсько-польського прикордонного автомобільного переходу ”Ягодин-Дорогуськ”. У результаті аварії двоє громадян України загинули на місці аварії, а ще дві пасажирки у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні в місті Хелм.