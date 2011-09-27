МЗС каже, що Фюле не так зрозуміли

Київ. 27 вересня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що висловлювання Комісара з питань розширення Євросоюзу Штефана ФЮЛЕ про неможливість перспективи членства в ЄС для України були вирвані з контексту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Щодо заяви в одному з українських видань, я вважаю, що ці вислови були не повністю викладені в поважному виданні, вони дещо були вирвані з контексту. Але це не впливає на загальний підхід», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, МЗС України і надалі робитиме все можливе, щоб отримати для України найвигідніші позиції у майбутній угоді про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі.

Як повідомлялося, 20 вересня Ш.ФЮЛЕ в інтерв`ю газеті ”КоммерсантЪ Украина» заявив, що до угоди про асоціацію не увійде згадка про перспективу членства України в ЄС або про ст. 49 Європейського договору, що гарантує таку перспективу.

”Не увійде. Я сподіваюся, цей факт не стане проблемою, що стане перешкодою для підписання українською стороною угоди про асоціацію”, - сказав він.