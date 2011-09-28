Ештон занепокоєна станом демократії в Україні та Білорусі

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН напередодні саміту «Східного партнерства» висловила занепокоєння демократією в Україні і Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЕШТОН заявила напередодні в Страсбурзі на слуханнях в Європарламенті.

К.ЕШТОН, зокрема, нагадала, що на початку вересня вже надіслала жорстке послання Україні, в якому підкреслила, що повага демократичних принципів і верховенства права, включаючи право на незалежний і чесний судовий процес, залишаються основою відносин ЄС-Україна.

«(Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства – УНІАН) Стефан ФЮЛЕ (Stefan Fule) і я, зокрема, занепокоєні справами проти Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів її уряду, а також планами повернутися до старої виборчої системи, незважаючи на міжнародні поради», - заявила К.ЕШТОН.

Вона також нагадала, що після сплеску політичних репресій у Білорусі у грудні минулого року ЄС неоднозначно продемонстрував свою позицію, ввівши санкції проти режиму та посиливши співпрацю з представниками громадянського суспільства.

«У Польщі (саміт «Східного партнерства пройде у Варшаві – УНІАН) ми не залишимо сумнівів нашим партнерам стосовно того, що визнання з боку ЄС їх європейських прагнень та їх європейського вибору йде пліч-о-пліч з нашими очікуваннями щодо їх зобов`язань здійснювати прогрес на шляху до глибокої і стабільної демократії», - підкреслила К.ЕШТОН.

Вона зазначила, що на сьогодні східні партнери ЄС знаходяться на різних етапах шляху до демократії, і підкреслила, що ЄС має надати їм практичну допомогу в процесі політичної асоціації та економічної інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, саміт «Східного партнерства» відбудеться 29-30 вересня у Варшаві.

Ця ініціатива була розпочата в травні 2009 року і спрямована на посилення співпраці ЄС зі східними сусідами: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.