Янукович у Польщі планує провести 7 двосторонніх зустрічей

Варшава. 29 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в рамках свого дводенного робочого візиту до Польщі, що розпочинається сьогодні, планує провести сім двосторонніх зустрічей.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України у Варшаві.

Зокрема, за даними українського диппредставництва, В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом Ради Європейського Союзу Германом ван РОМПЕЄМ, федеральним канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Президент України також проведе зустрічі із Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та главою польського уряду Дональдом ТУСКОМ, прем’єр-міністрами Ірландії Ендом КЕННІ та Португалії Педро Пасушем КОЕЛЬО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 29-30 вересня здійснить робочий візит до Республіки Польща, де візьме участь у роботі саміту ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».