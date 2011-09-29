Клюєв візьме участь у бізнес-форумі ”Східного партнерства”

Київ. 29 вересня. УНІАН. 30 вересня перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ відвідає з робочим візитом Республіку Польща, де візьме участь у бізнес-форумі в рамках саміту «Східне партнерство» (м. Сопот).

Як повідомила УНІАН прес-служба А.КЛЮЄВА, він візьме участь у пленарній сесії «Бізнес і Східне партнерство: економічне співробітництво як чинник підтримки Європейської інтеграції».

Під час завершальної сесії форуму планується обговорення рекомендацій бізнес кіл щодо майбутнього Європейського Союзу, а також політичних поглядів на майбутнє Європи.

Заплановано також зустрічі А.КЛЮЄВА з прем`єр-міністром Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ і членом Європейської комісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

У бізнес-форумі візьмуть участь представники урядових установ і ділових кіл шести країн Східного партнерства -Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України, а також країн Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 29-30 вересня здійснить робочий візит до Республіки Польща. У Варшаві він візьме участь у роботі саміту ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

Програма ЄС «Східне партнерство» була заснована в травні 2009 року. Ця програма спрямована на посилення відносин ЄС зі східними країнами-сусідами. У «Східному партнерстві» беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.