Янукович вилетів до Польщі

Київ. 29 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув із робочим візитом до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у Варшаві глава Української держави візьме участь у роботі Саміту Ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

У рамках візиту Президент України проведе низку двосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, за даними Посольстві України у Польщі В.ЯНУКОВИЧ в рамках візиту до Польщі планує провести сім двосторонніх зустрічей.

Зокрема, за даними українського диппредставництва, В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом Ради Європейського Союзу Германом ван РОМПЕЄМ, федеральним канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Президент України також проведе зустрічі із Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та главою польського уряду Дональдом ТУСКОМ, прем’єр-міністрами Ірландії Ендом КЕННІ та Португалії Педро Пасушем КОЕЛЬО.