Аніщенко розповів європейцям, що в Україні багато дружніх для дитини медустанов

Лісабон. 29 вересня. УНІАН. Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО запевнив європейських колег, що в Україні вже багато дружніх до дитини медичних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Лісабоні під час відкриття 9-ї міністерській конференції Ради Європи «Дружня до дитини охорона здоров`я: будуємо здорове майбутнє для і разом з дітьми».

«На сьогодні 325 жіночих консультацій, пологових будинків… сертифіковані, як лікарні, дружні до дитини», - сказав український міністр.

О.АНІЩЕНКО наголосив, що зараз українські власті виконують завдання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, відповідно до якого протягом найближчих двох років планують відкрити в усіх обласних центрах України перинатальні медичні установи.

«Ми повинні дати право на виживання кожній дитині», - сказав міністр.

Він також відзначив важливість дружнього підходу медицини до дітей підліткового віку, відзначивши, що на сьогодні в Україні вже налічується 93 медичні установи, дружні до молоді.

«У цих установи на принципах доброзичливості надаються медико-соціальні послуги дітям підліткового віку», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Він також висловив сподівання на те, що нинішня конференція допоможе міністрам охорони здоров`я країн - членів Ради Європи у розв’язанні завдань надання якісних медичних послуг дітям і підліткам.

«Я упевнений, що наші дискусії будуть інноваційними», - підкреслив О.АНІЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Лісабоні відкрилася 9-та міністерська конференція Ради Європи «Дружня до дитини охорона здоров`я: будуємо здорове майбутнє для і разом з дітьми», за підсумками якої міністри планують прийняти спільну декларацію.