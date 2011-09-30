Харків і Порту співпрацюватимуть

Харків. 30 вересня. УНІАН. Харків і Порту (Португалія) підписали Протокол про співпрацю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в урочистій церемонії підписання протоколу, що відбулася 29 вересня в муніципалітеті Порту, взяли участь посол України в Португалії Олександр НИКОНЕНКО, заступник Харківського міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради Тетяна ТАУКЕШЕВА і мер Порту Руї РІО.

Протокол про співпрацю передбачає розробку проектів з обміну і співпраці у сферах культури і освіти, туризму, спорту, територіального планування, житлового сектора і сфери соціального забезпечення, цивільного захисту, підтримки підприємництва, відновлення навколишнього середовища і енергетичних джерел.

Також протокол передбачає співпрацю у сфері кадрової підготовки і організації роботи органів місцевої влади.