Генсек Ради Європи задоволений головуванням України

Київ. 3 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД високо оцінив попередні результати головування України у Комітеті міністрів Ради Європи, зокрема, особливо відзначив внесок нашої держави у хід реалізації реформ Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це він сказав під час зустрічі з головою Комітету міністрів Ради Європи, міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ у Страсбурзі.

К.ГРИЩЕНКО поінформував Т.ЯГЛАНДА про перебіг головування нашої держави у КМ РЄ, зазначивши, що українська сторона очікує на позитивні результати заходів, які заплановані на жовтень-листопад цього року.

У ході зустрічі було також обговорено питання співробітництва Ради Європи з новітніми демократіями, що виникають в арабському світі, а також деякі аспекти політики сусідства організації з ключовими країнами Середньої Азії.