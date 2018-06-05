Євгенія Карр: «Я везу мамі зі Страсбурга слова підтримки від її колег»

Донька Юлії Тимошенко волею долі була змушена стати публічною людиною. Відсутність звички до спілкування з журналістами і політиками помітна неозброєним оком. Тим не менше, для доньки опального політика, що перебуває в ув`язненні, і не треба володіти запасом бюрократичного красномовства, адже її головна «зброя» - почуття. Про те, з якими почуттями Євгенія Карр приїхала до Страсбурга, і з яким відчуттям залишає його вона погодилася розповісти «УНІАН - Новини ЄС».

Женю, що ви робили в Страсбурзі, з якою метою приїхали сюди?

Знаєте, вже три місяці я з мамою в суді і спостерігаю за ходом цього процесу, за тим, як все фальсифікується, і розумію, що все це вирішується не в суді. Після того, як вона виступила на дебатах, і пояснила, користуючись лише документами справи, свою невиновність, хоча, навпаки, саме прокурори повинні були доводити її провину; після того, як суддя не дав їй сказати останнього слова, і заявив, що ніхто не допускається до залу суду під час оголошення вердикту крім преси, після того, як до неї не пускали лікаря, розумієш: ніхто в нашій країні не може зупинити цей процес, цю машину, яка їде по людях і калічить їх долі. Прокурори припускаються навіть технічних помилок, і складається враження, що життя людини нічого не варто в нашій країні.

Коли мені випала можливість зустрітися з Президентом Європейської народної партії Вільфредом Мартенсом у Києві, я скористалася такою нагодою з ним познайомитися, поспілкувалася, після чого його колеги запросили мене до Страсбурга розповісти про останні події, про здоров`я моєї мами та інших політичних в`язнів. Незважаючи на те, що я в перший раз виступала перед європейськими політиками, я хотіла передати своє послання, і сподіваюся, що в мене це вийшло.

Нас також тепло приймали тут на дуже високому рівні: і Генеральний секретар Ради Європи, і Президент Парламентської Асамблеї, і комісар з прав людини. Ми зустрілися з усіма політичними групами і розповіли про останні події, передали думку, що все непередбачувано, і ми не можемо сказати, що буде 11 жовтня, коли має бути оприлюднений вирок, і що буде після цього ...

На жаль, те, що обіцяє Президент Янукович на самітах і конференціях, він не виконує, а робить прямо протилежне, і я думаю, що його команда проігнорувала всі спроби переконати його повернутися на демократичний шлях і дати опозиції право брати участь у виборах. Сподіваємося, що наші зустрічі тут з Григорієм Михайловичем (Євгенія Карр приїхала в Страсбург разом із заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею - УНІАН) внесуть певний внесок у спільну справу.

Вам здається, що європейські політики можуть допомогти вирішити ті проблеми, з якими стикається ваша мама, і не тільки вона, адже зараз багато людей, які перебувають у в`язниці за політичними мотивами?

Ми розуміємо, що це - не лише справа моєї мами, вона - просто яскравий приклад того, як сьогодні режим розправляється і зі свободою слова, і з журналістами, людьми, які просто виходять на протести. Ми бачимо, як зросла активність правоохоронних органів, як збільшуються силові структури і кількісно, і в своїй силі. Ми бачимо в Україні, як і податкова реформа, і пенсійна реформа дійсно відображаються на житті людей, при чому ці зміни йдуть в недемократичному напрямку. Все це - результат дій сьогоднішнього уряду, і, звичайно, Європа це бачить, і думаю, пильно стежить.

Хотілося б, щоб і Президент, і його команда зрозуміли, поки ще не пізно, що не потрібно далі заганяти себе в глухий кут, потрібно виходити з цієї ситуації. Мені здається, європейські лідери, західний демократичний світ готові в цьому допомогти і сприйняти якісь позитивні кроки в цьому напрямку.

У вас немає відчуття, що ваша мама певною мірою стала заручницею Європи? Адже саме Європа свого часу вимагала від України швидше укласти договори з Росією, а тепер ваша мама опинилася у в`язниці?

Я не думаю, що вона страждає через європейців, швидше, через такі структури, як «РосУкрЕнерго», через діяльність яких в результаті Росія відключила газ. Але зараз цілі команди Президента зрозумілі: перекласти всю провину за підвищення цін на газ і тепло на свого головного опонента. Але всі пам`ятають і харківські домовленості, які навряд чи були гарні для України, і, за які, напевно, можна і Януковича притягнути до відповіді? Йде просто політична розправа з метою послати попередження людям, щоб ніхто не висовувався, бо може бути так сам, як і з моєю мамою, з іншими політичними ув`язненими.

Група Європейської народної партії намагалася включити до порядку денного сесії термінові дебати по Україні, проте ця пропозиція не набрала достатньої кількості голосів. Чи вважаєте ви, що такі дебати варто було б провести зараз?

Так, ви знаєте, питання не набрало достатньої кількості голосів, напевно тому, що європейські політики, які перебувають тут, живуть у своєму ритмі, зі своїм розумінням процесів, які відбуваються в Європі і користуються своєю послідовністю дій. Вони вважають, що доповідь Моніторингового комітету, яка може бути винесена на сесію Парламентської Асамблеї у січні, буде набагато важливішою і ефективнішою, в ній все буде нормально проаналізовано... А просто дебати з черговими заявами, які всі політики вже зробили по кілька разів - не потрібні. Думки розділилися, тим більше, що не всі знають, що відбувається в Україні, які проблеми з демократією. Ті, хто знають, - підтримали проведення дебатів, але їх виявилося не досить багато.

Під час процесу проти вашої мами багато говорилося про можливе звернення до Європейського суду з прав людини. Чи будете ви робити це найближчим часом, або для початку треба все ж таки пройти всі інстанції в Україні?

Процедура така, що тільки після останньої апеляції суд може розглянути наше звернення. Звичайно, я не юрист, але наскільки я знаю, за європейською конвенцією, якщо опонент чи опозиційні політики не мають права брати участь вільно у політичній діяльності, і на це немає причин, то суд може розглянути швидше таку заяву. Якщо, не дай Боже, буде вирок, суд, сподіваємося, зможе розглянути цю ситуацію в терміновому порядку.

Женю, який месидж ви привезете мамі зі Страсбурга?

Месидж підтримки. Всі бачать і розуміють, що відбувається, і вони не припинять підтримувати маму навіть в разі обвинувального вироку, до кінця боротимуться за справедливість і її свободу, а також свободу інших політичних ув`язнених. Ще я везу з собою теплі вітання від її колег у народній партії. Загалом, месидж позитивний.

Записав Сергій Воропаєв.

Фото Юрія Пінського.