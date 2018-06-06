Ханнес Свобода: “Заява Януковича про Тимошенко виглядає дуже дивною”

Група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів у Європейському парламенті ще рік тому підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів України. З того часу в дні великих дискусій у Європарламенті, ця група частіше ставала на бік української влади, намагаючись нівелювати часом занадто гострі пропозиції своїх колег з групи народних партій, всі політичні партнери яких в Україні, після президентських виборів 2010 року перебували в опозиції. Саме тому, бліц-інтерв’ю із заступником голови групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, депутатом від Австрії Ханнесом СВОБОДОЮ є свого роду символічним – навіть партнери Партії регіонів в Європі не готові закривати очі на все, що відбувається в Україні. Наше інтерв’ю було записано за кілька годин після того, як лідери ЄС схвалили рішення відкласти свої зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, заплановані на 20 жовтня.

Як би ви могли прокоментувати рішення відкласти візит В. Януковича до Брюсселя?

Я дещо розчарований тим, що візит було скасовано, але я також маю сказати, що, наскільки я бачу, українська сторона недостатньо добре підготовлена, і вона не подала нам ніяких сигналів, що вона готова приїхати з якимись пропозиціями, що стосується справи Тимошенко. Я маю на увазі не конкретну людину, а загальну юридичну ситуацію. Таким чином, немає ніякого руху в бік Європи з боку України в цьому питанні. Тому, можна сказати, що були певні причини скасувати зустріч, хоча я б вважав за потрібне провести її і показати чітко Президенту Януковичу, що він має рухатися і зробити щось в цьому напрямку, інакше ми не зможемо досягнути згоди щодо угоди про асоціацію.

Сьогодні Президент Янукович проводить зустріч зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Чи не вважаєте ви, що таке рішення лідерів ЄС може підштовхнути його до Митного союзу, до Москви?

Ну, я тут можу сказати лише одне: “Хай щастить!”. Я не думаю, що ми можемо шантажувати його, і ми не маємо нічого против відносин з Росією, але він повинен знати, і він знає, що або Україна іде в Митний союз, або – в європейському напрямку. Я думаю, що більшість бізнесменів і громадян хочуть європейського напрямку, і, думаю, Президент Янукович це і сам знає, і йому варто було б поважати бажання громадян. Ми не можемо вимагати, чи примушувати обрати зону вільної торгівлі з ЄС чи Митний союз з Росією, але я не бачу, щоб більшість людей хотіла б російського шляху, думаю, вони відкриті до європейського ринку.

Чи може сьогоднішнє рішення негативно вплинути на переговори про угоди про асоціацію між Україною та ЄС?

Не так сильно, але це багато від чого залежить. Я мав вчора переговори з лідерами двох парламентських груп (фракцій Партії регіонів та БЮТ у Верховній Раді України – УНІАН), і думаю, в тому числі, і Партія регіонів зацікавлена знайти рішення в питанні засудження мадам Тимошенко. Я не хочу сказати, що пані Тимошенко не можна засуджувати, але не на базі цього закону і не за такою процедурою. І я думаю, ми маємо подавати чіткий сигнал український владі, в тому числі, щоб попередити такі судові рішення в майбутньому.

Сьогодні Президент Янукович заявив, що Тимошенко залишиться у в’язниці, і що ЄС має поважати Україну. Чи не здається вам, що це певний перегляд в зовнішній політиці України?

Я думаю, це дуже дивне висловлювання, тому що з одного боку українська влада каже, що тут йдеться виключно про закон, і що це – лише легальний процес, тут немає політичного впливу, а з іншого боку Президент країни навіть до завершення апеляційного процесу заявляє, що вона залишиться у в‘язниці. Я думаю, це повністю неприйнятно, думаю, це свого роду поворот від Європи, і за цей шлях від Європи несе відповідальність Президент Янукович.

Записав Сергій Воропаєв.