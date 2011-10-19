Єврокомісія не бачить впливу угоди про ЗВТ з СНД на відносии з Україною

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Європейська комісія не бачить прямого впливу підписаної Україною угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) із країнами СНД на відносини з ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Джон КЛЕНСІ.

«Країни СНД, включаючи Україну, вільні в укладенні торгових угод відповідно до своїх економічних пріоритетів, включаючи інші угоди про ЗВТ», - сказав він.

Представник Єврокомісії підкреслив, що зона вільної торгівлі не є Митним союзом (як приміром, союз Росії, Білорусі та Казахстану) й не передбачає введення спільних митних тарифів на зовнішніх кордонах.

«Ця угода про зону вільної торгівлі не має прямого впливу на наші торгові відносини», - сказав Дж.КЛЕНСІ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що підписаний договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія.

Не підписали договір Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.