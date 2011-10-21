Торгова частина угои про асоціацію з ЄС може запрацювати з 2013 року

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ вважає, що при дуже позитивному сценарії торгова частина угоди про асоціацію України з ЄС може запрацювати з 2013 року.

Про це він заявив в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«При дуже позитивному сценарії - з 2013-го, але все буває», - сказав Уповноважений Кабміну.

Він зазначив, що багато залежатиме, зокрема, й від «змістовно-бюрократичних» процедур, які полягають у обговоренні угоди у Верховній Раді України та Європарламенті, а також у Раді ЄС.

«А враховуючи, що у нас ще й у 2012 році вибори до парламенту, то це додає елементу дискусійності», - зазначив В.ПЯТНИЦЬКИЙ.

Він також підкреслив, що в Україні угода ратифікуватиметься в цілому. Що ж до Європарламенту, то фактично в ньому одномоментно буде ратифіковано цілу угоду про асоціацію й тимчасову угоду, що покриває лише торгову частину, яка входить до компетенції ЄС.

Як зазначив директор Департаменту зовнішніх економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України Тарас КАЧКА, рішення в Європарламенті про цілу угоду про асоціацію й тимчасову угоду з Україною прийматиметься одночасно.

«Немає такого, що вони прийняли всю угоду, а потім думають, приймати їм тимчасову чи ні. Чому, тому що навіть конституційно все це зводиться до того, що один інститут не може двічі давати згоду на одне й те саме. Просто, коли ратифікує Європарламент, то його межі повноважень закінчуються тим, що входить у тимчасову угоду. Тобто, він не ратифікує те, що входить у компетенцію країн-членів», - сказав представник Мінагрополітики.

В.ПЯТНИЦЬКИЙ також нагадав графік набуття чинності попередньої угоди про партнерство та співробітництво з ЄС.

«Вона була підписана в 1994 році, Україна її ратифікувала в тому ж році, а тимчасова угода по торгівлі почала діяти лише в 1996 році, повноцінно ж вся угода була ратифікована й набула чинності на початку 1998 року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС із питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі про те, що сторонам вдалося узгодити всі ключові положення угоди вільної торгівлі, яка стане частиною угоди про асоціацію з ЄС.