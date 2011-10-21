МЗС відрапортуваву, чому українські каратисти не завоюють медалів

Київ. 21 жовтня, УНІАН. Команді України з карате, яка мала брати участь у Чемпіонаті світу в італійському Турині, було відмовлено у видачі віз у зв`язку з ненаданням підтвердження Олімпійського комітету Італії про заплановану поїздку.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Відповідно до інформації, наданої МЗС Посольством Італії в Києві, єдиною вимогою для отримання віз представниками Всеукраїнської громадської організації „Федерація Фунакоші Шотокан Карате України” (м. Черкаси) було підтвердження Олімпійського комітету Італії про заплановану поїздку, про що українських спортсменів було повідомлено ще 4 жовтня. Проте таке підтвердження надане не було», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Для уникнення подібних ситуацій в майбутньому МЗС рекомендує українським спортсменам, які мають намір брати участь у міжнародних турнірах, тісно співпрацювати у питаннях організації закордонних поїздок з причетними державними органами, які відповідають за питання спорту, а також з Національним олімпійським комітетом України.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з карате не зможе взяти участь у Чемпіонаті світу, що за кілька днів відбудеться в італійському Турині, оскільки спортсменам відмовили у візах. Як повідомили у команді, у візовий центр при Посольстві Італії у Києві спортсмени звернулися на початку жовтня, і тоді до наданих пакетів документів не було жодної претензії. Але віз у паспорті українські каратисти так і не побачили. “Нібито через відсутність оригіналу листа-підтвердження від італійських колег. Лист з Італії, надісланий поштою, дипломатів не влаштував”, - зазначили у збірній.

На оформлення віз спортсмени витратили по 1,5 тис. грн. та додатково ще по 500 євро на готель і квитки.