Депутат ЄП Брок сподівається, що Україна все ж піде в Європу

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Депутат Європейського парламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) сподівається, що українське керівництво не зійде з європейського шляху.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи скасування візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а також ряд його останніх висловів в інтерв`ю ЗМІ щодо справи колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО й співробітництва з Європою.

«Я не знаю й не розумію мотивів українського керівництва. Сподіваюся тільки, що цей підхід засновано на помилкових судженнях і не є наміром зійти з європейського шляху», - сказав депутат.

Говорячи безпосередньо про причини скасування візиту українського Президента до Брюсселя, запланованого на 20 жовтня, Е.БРОК зазначив, що це відбулося через «порушення принципу верховенства права та зловживання судовою системою».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня лідери ЄС ухвалили рішення відкласти візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, запланованого раніше на 20 жовтня, на невизначений час.

Таке рішення стало наслідком завершення судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, який ЄС не визнає чесним і відкритим.

В.ЯНУКОВИЧ у свою чергу останнім часом зробив декілька заяв щодо проблемних питань із ЄС. Він, зокрема, заявив про те, що звільнити Ю.ТИМОШЕНКО означало б направити суспільству сигнал про те, що для скоєння злочинів потрібно бути членом опозиції.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ заявив про те, що Україна не поспішає з підписанням угоди про асоціацію з ЄС і може почекати.