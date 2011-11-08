Київ. 8 листопада. УНІАН. В Страсбурзі презентовано Пересопницьке Євангеліє та відкрито виставку «Києво-Печерська лавра – святиня України».

Про це УНІАН повідомили в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Зокрема, виставка була відкрита 7 листопада залі Палацу Ради Європи, на презентації культурних заходів України, з нагоди завершення головування нашої держави в Комітеті міністрів Ради Європи.

Фотовиставка «Києво-Печерська лавра – святиня України» презентує фотографії інтер’єрів пам’яток архітектури, пейзажі та панорами Києво-Печерської Лаври, яка є перлиною духовної спадщини українського народу, святими місцем для всього християнського світу. Окремий розділ фотовиставки представляє голографічні копії з мистецьких творів фондової збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, яка нині налічує понад 70 тисяч одиниць збереження.

В рамках презентації культурних заходів України у Страсбурзі представлено визначну пам`ятку староукраїнської мови та мистецтва XVI століття, символ незалежності України, Книгу Президентської присяги - Пересопницьке Євангеліє.

На урочистостях були присутні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр культури України Михайло КУЛИНЯК, Архієпископ Полтавський і Миргородський Филип (ОСАДЧЕНКО), а також Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн ЯГЛАНД.

Відкриття фотовиставки «Києво-Печерська лавра – святиня України» відвідали більш ніж двадцять послів та декілька міністрів закордонних справ різних держав.