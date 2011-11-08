Коморовський доручив Туску сформувати уряд

Київ. 8 листопада. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у президентському палаці прийняв відставку прем`єр-міністра Дональда ТУСКА і членів його кабінету, після чого офіційно доручив Д.ТУСКУ як лідеру партії ”Громадянська платформа”, що перемогла на парламентських виборах, формування нового уряду, повідомляє РІА «Новости».

Сьогодні у Варшаві відкрилося перше засідання парламенту Польщі нового скликання.

Прем`єр-міністр Польщі Д.ТУСК відповідно до Конституції подав у відставку на першому засіданні Сейму.

Раніше Д.ТУСК повідомив, що представить склад нового кабінету міністрів не пізніше 22 листопада. З програмною заявою нового уряду перед Сеймом Польщі він виступить, ймовірно, 6 грудня.

У Польщі 9 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. За офіційними даними Державної виборчої комісії Польщі, до Сейму пройшли п`ять політичних суб`єктів, подолавши п`ятипроцентний бар`єр.

Правляча партія ”Громадянська платформа” на чолі з прем`єром Д.ТУСКОМ одержала 39,18% голосів, опозиційна партія ”Право і справедливість” під керівництвом Ярослава КАЧИНСЬКОГО - 29,89%, новий ”Рух Палікота” (лідер - Януш ПАЛІКОТ) - 10,02%, Польська селянська партія під керівництвом віце-прем`єра Вальдемара ПАВЛЯКА - 8,36% і Союз демократичних лівих сил (Гжегож НАПЕРАЛЬСЬКИЙ) - 8,24%. До Сейму обрано також одного представника німецької національної меншини.

Для затвердження нового уряду в парламенті країни коаліції необхідно мати 231 голос у Сеймі.