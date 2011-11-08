Спікером Сейму Польщі обрано Еву Копач

Варшава. 8 листопада. УНІАН. Головою Сейму Польщі сьогодні вперше в історії країни обрано жінку, нею стала лікар-педіатр та колишня міністр охорони здоров’я Ева КОПАЧ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за кандидатуру 55-річної Е.КОПАЧ на першому засіданні Сейму VII скликання проголосувало 300 депутатів при необхідних для ухвалення рішення 227 голосах.

„Ми повинні бути вірними Конституції та служити не собі, а тим, завдяки кому ми тут є”, - сказала Е.КОПАЧ, яка з 2003 року входить в партію „Громадянська платформа”, після голосування.

Перед голосуванням відбулася перепалка між представниками партії влади та найпопулярнішої опозиційної партії „Право та справедливість”, які, зокрема, звинуватили Е.КОПАЧ у поданні неправдивої інформації про Смоленську катастрофу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочав роботу новий склад Сейму та Сенату Польщі, котрий був обраний за результатами чергових парламентських виборів на початку жовтня.

Поляки обрали 460 депутатів нижчої, але головної законодавчої палати парламенту Сейму, та 100 сенаторів.

Довідка УНІАН. Е.КОПАЧ родом з 40-тисячного містечка Скаришев, розташованого в столичному Мазовецькому воєводстві.

Політичну кар`єру розпочала в 1998 році, а з 2001 року вступила до ”Громадянської платформи” та з того часу щоразу обиралася до Сейму.

Після виграшу РО на позачергових парламентських виборах 2007 року очолила міністерство охорони здоров`я, де пропрацювала до сьогоднішньої відставки уряду у зв`язку із формуванням нового кабінету.