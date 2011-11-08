Коморовський: Польщу чекають роки важкої праці

Варшава. 8 листопада. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ закликав депутатів Сейму сконцентрувати зусилля для покращенні життя в країні, заявивши, що попереду „роки важкої праці”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ заявив, виступаючи з інавгураційною промовою на початку роботи нового складу Сейму, обраного за результатами парламентських виборів на початку жовтня.

„Перед нами стоїть багато завдань. Найважливіше - це покращення якості функціонування держави, оскільки від цього залежить рівень довіри громадян до країни”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що Польща після повалення комуністичного режиму у 1989 року здійснила величезний прогрес, підтвердженням якого є той факт, що 2009 року показники польської економіки, незважаючи на світову кризу, зросли.

Серед найважливіших завдань, які необхідно реалізувати найближчим часом, глава Польської держави назвав зменшення рівня бюрократизації, покращення ефективності судової системи, зміцнення громадянської активності, реформування системи охорони здоров’я та зменшення розміру державного боргу Польщі.

Також Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав, що країна має вирішити демографічну проблему, закликавши політиків відкрито говорити про необхідність поступового підвищення пенсійного віку.

„Ми маємо перед собою надзвичайно довгий період без виборів. Це великий шанс на те, аби зайнятися вирішенням важких, але важливих справ. Це велике зобов’язання. У цій палаті звертаюсь до усіх громадян та громадянок – нас чекають роки важкої, але важливої праці”, - сказав Президент Польщі.

„Бажаю нам усім, аби ми увійшли в майбутнє з надією та переконанням про краще завтра”, резюмував Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочав роботу новий склад Сейму та Сенату Польщі, котрий був обраний за результатами чергових парламентських виборів на початку жовтня.

Поляки обрали 460 депутатів нижчої, але головної законодавчої палати парламенту Сейму, та 100 сенаторів.