Туск представить склад свого уряду вже цього тижня

Варшава. 8 листопада. УНІАН. Лідер партії „Громадянська платформа” (РО) Дональд ТУСК планує представити Президенту Польщі Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ орієнтовний склад нового уряду вже цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.ТУСК сказав журналістам у Сеймі.

Він відмовився називати прізвища майбутніх міністрів до завершення консультацій з партнером РО з урядової коаліції „Польської селянської партії” PSL та президентом.

«Тоді, коли будуть узгоджені кандидатури міністрів з паном Президентом та паном прем’єром ПАВЛЯКОМ (Вальдемар ПАВЛЯК, лідер PSL), коли буду впевненим, що ці кандидатури будуть фактичними, то тоді про них повідомлю”, - сказав Д.ТУСК.

В.о. глави польського уряду зауважив, що поінформування про потенційних кандидатів без їх узгодження може їм нашкодити.

Як повідомляв УНІАН, 54-річний Д.ТУСК, котрий вперше очолив польський уряд в 2007 році, сьогодні подав у відставку у зв’язку з початком роботи Сейму нового скликання, але виконуватиме обовязки прем’єра до формування нового Кабінету міністрів.

Сьогодні ж Президент Польщі доручив йому, як лідеру партії, котра виграла парламетські вибори на початку жовтня, сформувати новий уряд.

Згідно з польською Конституцією, Д.ТУСК має на це максимум 30 днів, а склад нового уряду має затвердити більшістю голосів Сейм.

Партія Д.ТУСКА разом з PSL мають у Сеймі 235 депутатів (207 та 28, відповідно).