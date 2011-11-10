Єврокомісія побачила покращення захисту тварин при транспортуванні

Брюссель. 10 листопада. УНІАН Єврокомісія відзначає певне покращення захисту тварин при транспортуванні після набрання чинності Директиви ЄС з цього питання з 1 січня 2007 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюднених сьогодні висновках доповіді щодо захисту тварин під час транспортування.

“Результати цієї доповіді чітко демонструють переваги від дій на європейському рівні в таких важливих сферах, як здоров’я тварин”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань охорони здоров’я та захисту споживачів Джон ДАЛЛІ.

Разом з тим, доповідь виявила і низку проблем, які потребують подальшого вирішення.

Серед таких проблем, на думку Комісії, - недостатні примушу вальні заходи в законодавстві, різні підходи до інтерпретації Директиви ЄС в різних країнах-членах, а також – недостатнє використання потенціалу навігаційних систем.

У доповіді Комісія запропонувала ряд заходів для покращення ситуації, а також заявила про намір збільшити кількість інспекцій реалізації Директиви щодо захисту здоров’я тварин при транспортуванні в країнах-членах ЄС.

Щорічно в Європі між країнами-членами транспортується близько 35 млн. голів домашньої худоби.