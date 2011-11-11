Міністри ЄС обговорять відносини з Росією

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. Міністри з питань закордонних справ країн-членів ЄС обговорять відносини з Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Обговорення відбудеться під час вечері у неділю, 13 листопада, на пропозицію Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, дискусія торкнеться двох ключових аспектів: економічної та дипломатичної співпраці.

“З одного боку, відбувся прорив у сфері приєднання Росії до Світової організації торгівлі (СОТ), і буде цікаво подивитися, що можна робити в економічній площині у найближчі місяці”, - зазначив дипломат.

З іншого боку, за його словами, ЄС та Росія мають значну різницю у підходах щодо вирішення ряду проблемних питань в окремих регіонах світу, зокрема, на Близькому Сході, Сирії тощо.

“Як подолати оцей розрив у дипломатичних підходах, також стане темою для обговорення”, - зазначив співрозмовник агентства.