Янукович може втратити унікальну можливість підписати угоду з ЄС

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Маріо ДАВІД (група народних партій, Португалія) вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може втратити унікальну можливість підписати угоду про асоціацію з ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи народних партій Європарламенту, про це М.ДАВІД заявив в четвер у Варшаві після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

“Президенту В.ЯНУКОВИЧУ не потрібно змінювати думку, а лише прискорити та виконати його неодноразові обіцянки про скасування закону, що існує з радянських часів, і який було використано для того, щоб ув’язнити Ю.ТИМОШЕНКО”, - заявив депутат.

“Однак він (Президент України – УНІАН) може бути впевненим, що втратить унікальну можливість підписати угоду про асоціацію ЄС-Україна... якщо Ю.ТИМОШЕНКО не буде звільнена, і їй не будуть повернуті її громадянські права”, - додав М.ДАВІД.

За його словами, для підписання нової угоди Україна має реально продемонструвати, що вона розділяє європейські цінності, зокрема, верховенство права та незалежність судової влади.

Крім того, депутат наголосив, що опозиція повинна мати можливість брати участь в наступних виборах, Ю.ТИМОШЕНКО – має бути реабілітована, а зміни до закону про вибори – вноситися лише за згодою з опозицією.