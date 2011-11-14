Генсек НАТО зламав руку

Київ. 14 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН у неділю впав із велосипеда й зламав руку.

Як передає Reuters із посиланням на офіційного представника НАТО Оану ЛУНГЕСКУ, А. Фог РАСМУССЕН катався на велосипеді в лісі під Брюсселем і розбився. Він почувається добре, проте протягом декількох днів його не буде на своєму робочому місці, він відпочиватиме.

Як передає РІА «Новости», цього тижня А. Фог РАСМУССЕН повинен був відвідати Латвію, Литву та Естонію, проте через недільний інцидент візит відкладено.

ІТАР-ТАСС повідомляє, що генсек НАТО через перелом руки не зможе взяти участь у вівторок у засіданні Ради Росія - НАТО, присвяченому протиракетній обороні. Замість генерального секретаря в засіданні візьме участь один із заступників.