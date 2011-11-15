Комітет ЄП висловив позицію по співпраці з Україною

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі на своєму засіданні 14 листопада ввечері схвалив позицію щодо економічної частини угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, депутати-члени Комітету підтримали основні пропозиції доповідача Павла ЗАЛЕВСЬКОГО (група народних партій, Польща), які стосувалися, зокрема, завершення переговорів про угоду про асоціацію до кінця цього року та парафування угоди, а також проведення реформ в Україні з метою модернізації інфраструктури.

В позиції Комітету також відзначається, що угода про асоціацію має зміцнити верховенство право в Україні, що є важливим, передусім, для іноземних інвесторів.

Позиція Комітету з питань закордонних справ буде передана Комітету з питань закордонних справ, який остаточно розгляне проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори з Україною про угоду про асоціацію на своєму засіданні у четвер, 17 листопада.

Після цього проект документу буде винесено на голосування до сесійної зали Європарламенту.

Європарламент має схвалити свої рекомендації щодо переговорів у відповідності до Лісабонської угоди, яка розширила окремі повноваження Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію на початку 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди про асоціацію, - на початку 2008 року.

На сьогодні сторони оголосили про практичне завершення переговорів.