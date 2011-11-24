НАТО позитивно оцінює виконання Україною річної національної програми

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. НАТО в цілому позитивно оцінює виконання Україною річної національної програми.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам вчора ввечері заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН після завершення засідання Комісії Україна - НАТО.

“Загалом оцінка позитивна”, - сказав він.

За словами П.КЛІМКІНА, Альянс також привітав дострокову передачу проекту річної національної програми на 2012 рік.

Відповідаючи на запитання, чи порушувалося послами НАТО на засіданні питання про кримінальні справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, заступник міністра зауважив, що це питання піднімалося у контексті виконання Україною річної національної програми.

“Деякі посли згадували існування негативного сприйняття ряду процесів в Україні”, - сказав П.КЛІМКІН, проте не надав інших деталей.