ЄС хоче посилення політичної асоціації з Україною - Баррозу

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ заявляє, що посилення політичної асоціації та економічної інтеграції є однією з цілей ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це Президент Єврокомісії заявив напередодні саміту Україна-ЄС, який проходить сьогодні в Києві.

“У відносинах України та ЄС критичний момент. Цей саміт може дати вирішальний поштовх до подальшої політичної асоціації та економічної інтеграції. Це є заявленою Європейським Союзом ціллю, і ми віддані її досягненню шляхом завершення переговорів про угоду про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі”, - цитує Ж.М.БАРРОЗУ прес-служба.

Разом з тим, Президент Єврокомісії наголосив, що українська влада у свою чергу має продемонструвати, що вона дотримується цінностей, які лежать в основі угоди про асоціацію, а саме, цінностей демократії, верховенства права, поваги до прав людини та незалежності судів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на XV саміті Україна-ЄС, що проходить в Києві, оголошено про завершення переговорів між Україною та ЄС про угоду про асоціацію.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році. У листопаді сторони цього року заявили про завершення переговорів на технічному рівні.