Баррозу: покращення відносин з Україною залежить від Києва

Київ. 19 грудня. УНІАН. Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявляє, що посилення відносин між Україною і ЄС залежить від органів влади України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні в Києві.

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що сьогодні відбувся суттєвий крок у відносинах України і ЄС – завершення переговорів щодо угоди про асоціацію. «Саме політичні події в Україні визначатимуть швидкість наступних подій. Ключ для посилення наших відносин знаходиться в руках органів влади України», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він зазначив, що передав В.ЯНУКОВИЧУ занепокоєння Європейського Союзу щодо випадків, які вважаються застосуванням вибіркового правосуддя щодо колишніх членів уряду, особливо екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що в ході пленарного засідання були обговорені питання щодо реформ у конституційній і судовій сферах. «Саме зараз, коли ми намагаємося побудувати потужні довгострокові відносини, Україна має показати відданість демократичним принципам верховенства права, повагу до прав людини та фундаментальних свобод», - додав він.

Ж.БАРРОЗУ заявив, що відносини з Україною є дуже важливими для Європейського Союзу. «Ми хочемо, щоб Україна була ближчою до ЄС і ми вітаємо європейський вибір України», - сказав він, додавши, що цінності, на яких базуються наші відносини, мають повністю і завжди підтримуватися.