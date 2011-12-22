Брюссель. 22 грудня. УНІАН. У першому півріччі 2011 року в Бельгії зафіксовано рекордну кількість злочинів.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga з посиланням на дані місцевої поліції.

Загалом, в першому півріччі було зареєстровано 535 746 злочинів. Більшість з них – крадіжки (219 215 злочинів), крадіжки в автомобілях (41 076), крадіжки автомобілів (6 606).

Водночас, в першому півріччі цього року спостерігалося зменшення крадіжок в магазинах, що відбулося вперше за останні 5 років.