Ештон висловила жаль, що Тимошенко не зможе взяти участь у виборах

Брюссель. 24 грудня. УНІАН. В ЄС кажуть, що апеляційний процес проти Тимошенко не звернув уваги на помилки в судовому розгляді.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві речника Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН, переданій УНІАН.

«Верховний представник хоче висловити свою стурбованість щодо того, що апеляційний процес не адекватно звернув увагу на помилки в начальному процесі пані ТИМОШЕНКО, процесі, який не поважав міжнародні стандарти щодо чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу», - зазначається в заяві.

Верховний представник також висловила жаль з приводу того, що Ю.ТИМОШЕНКО, як опозиційний лідер тепер не зможе взяти участь у парламентських виборах наступного року.

«Вона підкреслила від імені ЄС необхідність неупередженого та прозорого апеляційного процесу. Викликає жаль, що цього не було досягнуто, і питання вибіркового правосуддя в Україні продовжує вимагати уваги», - написано у заяві.

У документі також зазначається, що К.ЕШТОН ще раз нагадала висловлене нею в попередніх заявах, що головна увага щодо майбутнього відносин з Україною буде фокусуватися на повазі до верховенства права.