Чоловік Тимошенко попросив притулку через тиск влади

Київ. 6 січня. УНІАН. Чоловік екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО був вимушений виїхати з України та звернутися до уряду Чехії з проханням про надання політичного притулку у зв’язку з посиленим тиском на лідера опозиції через її родину.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«Цей крок з боку Олександра ТИМОШЕНКА є відповіддю на аморальні спроби тиснути та катувати Юлію ТИМОШЕНКО через переслідування її близьких та рідних. Так, не зламавши лідера партії «Батьківщина» ні судами, ні в’язницями, ні знущаннями та подвійними арештами, режим, незаконно відновивши вже закриті Верховним Судом кримінальні справи 15-річної давнини, почав переслідувати рідних та близьких екс-прем’єр-міністра», - заявили в прес-службі.

«ЯНУКОВИЧ пішов найбруднішим шляхом: зламати Юлію ТИМОШЕНКО через тиск на членів її родини. Рішення про пошук політичного притулку зумовлене бажанням позбавити режим додаткових важелів тиску на лідера партії «Батьківщина», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні чеська газета Pravo з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ Чехії написала, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО попросив політичного притулку у Чехії.

Газета відзначає, що звернення про отримання притулку О.ТИМОШЕНКО подав наприкінці 2011 року.