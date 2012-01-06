Єврокомісія може отримати більше повноважень...

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Європейська комісія може отримати більше повноважень в рамках нової фіскальної угоди, підготовка якої зараз триває в ЄС.

Про це повідомляє сьогодні Інтренте-видання EUobserver.

Згідно з інформацією видання, сьогодні представники країн-членів ЄС обговорять останній проект документу і, зокрема, питання запровадження санкцій проти тих, хто порушуватиме встановлені в Європі норми щодо зовнішніх запозичень. Крім того, представники країн ЄС обговорять питання узгодження нової угоди з угодою ЄС, враховуючи відмову Великобританії приєднатися до фіскального договору.

Згідно з проектом угоди, Єврокомісія “може, від імені сторін-учасниць” звертатися до Європейського суду у випадку порушення країнами правил щодо збалансованого бюджету, які будуть запроваджені до національних Конституцій.

При цьому, як зазначає EUobserver, в попередніх версіях документу передбачалося, що лише країни-члени могли подавати позови на інші країни-члени до Європейського суду.

Разом з тим, запропоноване посилення ролі Єврокомісії, яка представляє усі 27 країн-членів ЄС, створює іншу юридичну проблему, пов’язану з відмовою Великобританії на саміті у грудні приєднатися до нової фіскальної угоди.

При цьому, як зазначають джерела видання в дипломатичних колах ЄС, нова ідея щодо посилення ролі Комісії, може “швидко померти”.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня країни-члени зони євро домовилися про нові фіскальні правила, які, зокрема, передбачають встановлення нового граничного рівня дефіциту бюджету в 0,5% ВВП замість 3%, застосування автоматичних санкцій за невиконання цього показника, посилення ролі Євро комісії в оцінці бюджетних планів. Передбачається, що ці домовленості будуть оформлені у вигляді міжурядової угоди, підписання якої заплановано попередньо на березень наступного року.

Про намір приєднатися до нової угоди заявили 26 країн-членів ЄС, крім Великобританії.

30 січня лідери ЄС під час засідання Європейської Ради в Брюсселі планують обговорити підготовлений варіант нової фіскальної угоди з тим, щоб схвалити її під час засідання 1 березня.