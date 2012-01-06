Чехія надала притулок чоловіку Тимошенко

Київ. 6 січня. УНІАН. Чехія надала політичний притулок чоловіку екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО, засудженої на сім років позбавлення волі.

Про це повідомляє агентство «Рейтер» з посиланням на представника чеського МВС, передає РІА «Новости».

”Міністр внутрішніх справ... підтвердив, що (Олександр) ТИМОШЕНКО просив політичний притулок, який було йому надано”, - заявив представник МВС Павло НОВАК.

Як повідомлялося, про те, що О.ТИМОШЕНКО попросив політичний притулок у Чехії, стало відомо сьогодні, 6 січня. Соратники екс-прем`єра пояснили такий крок тиском, що чиниться на екс-прем`єра через її сім`ю.

У січні 2011 року Чехія надала політичний притулок колишньому міністру економіки в уряді Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про завдання матеріальної шкоди державі. Б.ДАНИЛИШИНА було оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу.