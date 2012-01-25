В Європі вже кажуть про політичних в`язнів в Україні?

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Перший заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ заявляє, що в Європі почали говорити про наявність політичних в’язнів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Страсбурзі після зустрічі з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом МІНЬОЙНОМ.

“Це - новий елемент в стінах цього палацу (палацу Європи, в якому розміщено Раду Європи – УНІАН), який сам по собі свідчить про те, що це вже ситуація, яка набуває ознак характеристики режиму, який немає нічого спільного з демократією. В демократичних країнах політичних в’язнів не буває”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

У свою чергу донька Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія зазначила, що під час зустрічей відчула підтримку багатьох людей в Раді Європі, висловлену її матері у ситуації з її перебуванням в ув’язненні.