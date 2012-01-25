Немиря та донька Тимошенко їдуть в Копенгаген

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Перший заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ та донька Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія відвідають на цьому тижні Копенгаген.

Про це вони заявили сьогодні журналістам в Страсбурзі після зустрічі з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом МІНЬЙОНОМ.

“Ми їдемо в Копенгаген, де будемо зустрічатися з Комітетом закордонних справ парламенту”, - сказала Євгенія ТИМОШЕНКО.

“Данія, як ви знаєте головує в ЄС, і це було запрошення данської сторони, що ми вважаємо знаком уваги країни, яка традиційно не належала і не належать до тих, які пильно стежать за ситуацією в Україні, але зараз статус головуючої в ЄС зобов’язує”, - зазначив Г.НЕМИРЯ.