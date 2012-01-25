Президент ПАРЄ обіцяє допомогти Тимошенко

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод МІНЬОЙН обіцяє допомогти колишньому прем’єр-міністру Україну Юлії ТИМОШЕНКО в тій складній ситуації, в який вона зараз перебуває.

Про це Президент ПАРЄ заявив сьогодні українським журналістам в Страсбурзі.

Ж.-К.МІНЬЙОН, зокрема, зазначив, що написав і передав з Євгенією ТИМОШЕНКО невеликого листа колишньому українському прем’єру.

“Я сказав, що у неї є багато друзів, що її не забули, і що багато зусиль буде докладено для того, щоб допомогти їй в цій ситуації”, - сказав Президент ПАРЄ.

Він зазначив, що особисто стурбований ситуацією з ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки знає її персонально після того, як зустрічався з колишнім українським прем’єром минулого року незадовго до її взяття під варту.

Президент ПАРЄ також пообіцяв уважно стежити за розвитком подій в Україні.

Ж.-К.МІНЬОН зазначив, що сьогодні також мав зустріч з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

“Я мав зустріч з К.ГРИЩЕНКОМ, і сказав йому кілька речей, зокрема, висловив нашу стурбованість умовами утримання Ю.ТИМОШЕНКО. Він мене почув”, - сказав Президент ПАРЄ.