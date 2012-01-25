Грищенко в Європі рекламує європейскість українських тюрем
Констатує соратник Тимошенко
Страсбург. 25 січня. УНІАН. Перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ вважає, що міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не має права розповідати у Раді Європи про законність вироку екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив українським журналістам у Страсбурзі після зустрічі з президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом МІНЬОНОМ.
«Він має очевидний конфлікт інтересів, оскільки був свідком на стороні обвинувачення», - сказав Г.НЕМИРЯ.
Він також висловив здивування розповідями міністра про нібито європейську якість колонії, у якій перебуває Ю.ТИМОШЕНКО.
«Дожилися, міністр закордонних справ України приїздить рекламувати європейскість українських тюрем», - сказав Г.НЕМИРЯ.
Як повідомляв УНІАН, Г.НЕМИРЯ і донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія 24-25 січня провели ряд зустрічей з керівниками Ради Європи та групами ПАРЄ.