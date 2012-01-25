Україна запросить міжнародних спостерігачів на вибори
13:29, 25 січня 2012Новини ЄС
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Обіцяє міністр закордонних справ
Страсбург. 25 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обіцяє запросити міжнародних спостерігачів на вибори в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі після зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ.
«Ми запросимо міжнародні організації, у тому числі Раду Європи та ОБСЄ», - сказав міністр.
Він заявив, що у ході сьогоднішньої зустрічі обговорював питання підготовки до виборів.
«Я запевнив Генерального секретаря у тому, що ми зацікавлені у технічній підтримці та порадах для найкращої організації виборів», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
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