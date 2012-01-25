Україна запросить міжнародних спостерігачів на вибори

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обіцяє запросити міжнародних спостерігачів на вибори в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі після зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ.

«Ми запросимо міжнародні організації, у тому числі Раду Європи та ОБСЄ», - сказав міністр.

Він заявив, що у ході сьогоднішньої зустрічі обговорював питання підготовки до виборів.

«Я запевнив Генерального секретаря у тому, що ми зацікавлені у технічній підтримці та порадах для найкращої організації виборів», - сказав К.ГРИЩЕНКО.