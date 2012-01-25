Грищенко розповів в Європі, що Тимошенко відмовилася від найкращого лікування

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевнив Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна ЯГЛЕНДА, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовилась від лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО повідомив сьогодні журналістам після зустрічі з генсеком РЄ у Страсбурзі.

«ТИМОШЕНКО було запропоноване найкраще можливе медичне лікування, однак вона відмовилась з відомих лише їй причин», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він також зазначив, що зараз розглядаються питання про можливість залучення іноземних лікарів.

У свою чергу, Т.ЯГЛЕНД повідомив, що отримав запевнення від українського міністра у тому, що до Ю.ТИМОШЕНКО не застосовують тортур.

Він також наголосив, що справа проти колишнього українського прем’єра викликає стурбованість у Раді Європи, про що свідчить той факт, що вона обговорюється на кожному засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, К.ГРИЩЕНКО прибув сьогодні з візитом до Страсбурга, де проходить сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи, у ході якої заплановано прийняття резолюції щодо виконання Україною зобов’язань перед РЄ.

Сьогодні К.ГРИЩЕНКО вже провів зустрічі з групою європейських демократів та новообраним Президентом ПАРЄ Жан-Клодом МІНЬОНОМ.

Крім того, заплановані зустрічі К.ГРИЩЕНКОМ зі співдоповідачами ПАРЄ по Україні та представниками інших політичних груп в Асамблеї.