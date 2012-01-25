Депутати ВР від БЮТ хочуть від ПАРЄ загроз санкціями Україні

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Депутати від фракції “БЮТ-Батьківщина”, члени української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) хочуть, щоб ПАРЄ пригрозила Україні санкціями.

Про це йдеться в одній з десяти поправок, підготовлених депутатами, текст яких має УНІАН.

“Асамблея, будучи глибоко занепокоєною останніми подіями щодо переслідування членів колишнього уряду в Україні, має намір переглянути повноваження української делегації відповідно правилу 9 Правил процедури, у випадку, якщо особи, названі в цій резолюції не будуть звільнені до відкриття квітневої частини сесії 2012 року”, - йдеться в одній з поправок.

4 поправки, підготовлені депутатами БЮТ, стосуються справи проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Так, в поправках, зокрема, пропонується визнати, що суд проти Ю.ТИМОШЕНКО не базувався на верховенстві права та європейських стандартах, закликати Президента Віктора ЯНУКОВИЧА використати всі можливості його влади для негайного звільнення колишнього прем’єра, висловити стурбованість погіршенням стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, закликати до проведення її негайного медичного огляду за можливості за участі закордонних експертів, визнати Ю.ТИМОШЕНКО політичним в’язнем.

Крім того, депутати від БЮТ підготували пропозиції щодо висловлення стурбованості систематичним порушенням права на зібрання та заклику української влади негайно схвалити закон про мирні зібрання відповідно до європейських стандартів та рекомендацій Венеціанської комісії.

Ще одна поправка передбачає висловити переконання Асамблеї в тому, що наступні парламентські вибори не можуть вважатися чесними, якщо ув’язнені лідери опозиційних партій будуть позбавлені можливості брати в них участь.

На цей момент невідомо, скільки поправок, підготовлених депутатами від БЮТ були зареєстровані в Секретаріаті ПАРЄ до 17:00 за київським часом – останнього можливого терміну подання поправок.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня сесія ПАРЄ розгляне проект резолюції по Україні.