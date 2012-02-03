Вантажоперевізники України та Польщі отримають по 200 тис. дозволів
17:02, 03 лютого 2012Новини ЄС
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Повідомляє Мінінфраструктури
Київ. 3 лютого. УНІАН. Україна і Польща встановили остаточну квоту дозволів для здійснення міжнародних автомобільних вантажоперевезень у 2012 році на рівні 200 тис. дозволів на здійснення міжнародних перевезень.
Як сказано у прес-релізі Міністерства інфраструктури, переданому УНІАН, згідно з рішенням Змішаної українсько-польської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, українські і польські перевізники одержать універсальних дозволів стандарту Євро-1 - по 60 тисяч, Євро-2 - по 45 тисяч, Євро-3 - по 85 тисяч, Євро-4 - по 10 тисяч.
Квота на 2013 рік залишиться на такому самому рівні. Термін дії дозволів на 2012 рік буде автоматично продовжено до 31 січня 2013 року.
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