Вантажоперевізники України та Польщі отримають по 200 тис. дозволів

Київ. 3 лютого. УНІАН. Україна і Польща встановили остаточну квоту дозволів для здійснення міжнародних автомобільних вантажоперевезень у 2012 році на рівні 200 тис. дозволів на здійснення міжнародних перевезень.

Як сказано у прес-релізі Міністерства інфраструктури, переданому УНІАН, згідно з рішенням Змішаної українсько-польської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, українські і польські перевізники одержать універсальних дозволів стандарту Євро-1 - по 60 тисяч, Євро-2 - по 45 тисяч, Євро-3 - по 85 тисяч, Євро-4 - по 10 тисяч.

Квота на 2013 рік залишиться на такому самому рівні. Термін дії дозволів на 2012 рік буде автоматично продовжено до 31 січня 2013 року.