Польща не скорочувала видачу віз українцям

Київ. 14 лютого. УНІАН. У Посольстві Республіки Польща в Україні заявляють, що не скорочували видачу віз українцям у 2011 році.

У переданому УНІАН повідомленні Посольства Польщі, зокрема, зазначається, що в 2010 році польські консульські установи в Україні видали 317 тис. 196 віз Шенген типу «C» та 135 тис. 519 національних віз типу «D», що разом складає 452 тис. 715 віз.

У 2011 році польські консули видали в Україні 370 тис. 431 віз Шенген типу «C» і 200 тис. 333 національних віз типу «D», тобто всього - 570 тис. 764 віз.

«Як видно, у 2011 році видано загалом на 26% більше віз, ніж у попередньому році. Зростання кількості виданих віз типу «C» - 17%, а типу «D» - 47%», - наголосили в Посольстві РП в Україні.

Як зазначається в повідомленні, «Польська консульська служба в Україні постійно і наполегливо працює над полегшенням процесу одержання віз українськими громадянами. Впродовж останніх кількох років з цією метою здійснено низку заходів, а саме: радикально зменшено кількість додатків, які додаються до візової заяви, скорочено час очікування на рішення в справах видачі візи – нині цей час складає від 3 дo 5 робочих днів, для мешканців Львівського і Луцького консульського округів запроваджено шопінг-візи для здійснення покупок у Польщі, у 2011 році зменшено розмір оплати за національну візу з 35 дo 20 євро».

Також «розпочато роботи над процедурою повного звільнення від оплати за цей вид візи, введення в дію на території України густої мережі польських консульських установ (нині - 7, на 2012 рік заплановано відкриття чергового), відкриття в Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Львові і Тернополі Пунктів прийому візових заяв (ППВЗ). Планується відкриття чергових таких пунктів на території України».

У Посольстві Польщі відзначили, що «останніми роками з-посеред країн Шенгенського порозуміння Республіки Польща є лідером щодо кількості віз, які видаються громадянам України».

*** Раніше польське Міністерство закордонних справ у відповідь на запит УНІАН повідомило, що у 2011 році в Україні було видано «371 188 віз типу C i 20 723 віз типу D», відповідно – загалом на 13% менше, ніж у 2010 році.

Потім представник прес-служби Міністерства закордонних справ Польщі, коментуючи різницю в статистичних даних про видачу польських віз в Україні в 2011 році, сказав УНІАН, що в раніше переданій агентству статистиці, «швидше за все, сталася помилка – «загубився» один «нуль».

Відповідно, треба читати: було видано «371 188 віз типу C i 200 723 віз типу D».