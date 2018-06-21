Європа відгуляла Масляну карнавалами (фоторепортаж)

Карнавали з`явилися в Європі в IX-X столітті. Саме цим часом датуються перші згадування про традиційні свята в окремих західноєвропейських містах. І хоча всі карнавали схожі один на одний, кожен з них має власні традиції.
Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Європейські країни відзначили Масляну традиційними карнавалами.
Історія проведення карнавалів починається з середніх віків. Тоді в Європі почали проводити наприкінці зими карнавальні ходи для того, щоб відганяти злих духів та просити в Бога і природи гарного року та великого врожаю.
Своїм походженням карнавали також зобов`язані язичницьким святам врожаю, саме тому під час карнавалів роздають цукерки, печива, апельсини.
Традиційно карнавали проводяться напередодні великого Посту. Деякі з них, як карнавал в бельгійському Бінші, навіть включені до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі фото з карнавалів у німецькому Штутгарті та бельгійському Бінші.
На час карнавалу наряджаються навіть чиновники. В центрі - обербургомістр Штутгарта Вольфганг Шустер відкриває карнавальні дні.
Принцеса із принцем, як і належить, пересуваються у кареті. Сучасній.
Для гарного настрою достатньо добре підібрати перуку.
Німеччину не можливо уявити без пива. Тож і не дивно, що і на штутгартському карнавалі знайшовся свій його шанувальник.
Жоден карнавал не обходиться без танців. В Штутгарті дівчата виконали справжній канкан.
Однією з цілей карнавалів було відганяти нечисту силу. А найкращим способом для цього здавна вважається перевдягнутися в її костюми.
”Ой, чий то кінь стоїть?” Чи не кінь?
Гарні німецькі дівчата в майже королівському вбранні.
Кінна поліція - незмінний атрибут першого дня карнавалу в бельгійському Бінші. В перший день - в неділю, тут, як і в Німеччині, вдягають різноманітні костюми, які щороку вигадують самі. А от у вівторок, коли карнавал сягає апогею, костюмів буває лише три. Втім, про це пізніше.
Вслід за кінною поліцією ходу продовжують пересонажі з різноманітних дитячих казок та мультфільмів.
Є в Бельгії і свої принцеси, і королеви...
Є і мажордоми, що так і ходять вулицями з пляшкою шампанського та келихами - раптом в кого спрага.
Такий маленький - а теж вже бере участь в карнавалі. Щоправда поки в ролі глядача.
Інколи навіть важко зрозуміти, що надихає учасників карнавалу на створення тих чи інших костюмів.
Ну а тут все просто - стюардеса на ім`я Жанна, чи скоріше Жан, бо все-таки у формі стюардеси із рятувальним жилетом на шиї - представник чоловічої статі.
Другий день великого карнавалу у бельгійському Бінші відкривають арлекіни. Цей персонаж потрапив до бельгійського карнавалу з італійської комедії дель арте.
Одразу за арлекінами на центральну вулицю міста вступають селяни. В Бінші їх вважають майбутніми жиллями - головними персонажами дійства, що відбувається в місті щороку у ”жирний вівторок”.
Усі учасники вівторкової ходи у Бінші розкидують на всі боки апельсини.
Кожну групу учасників супроводжує свій маленький оркестр, який грає нескладну, але ритмичну святкову мелодію. При цьому, за традицією, головні персонажі свята - жиллі не можуть в цей день ходити містом без барабанника. Навіть якщо жилль іде один - за ним завжди йде барабанник.
А ось і він - жилль. У дерев`яних черевиках, яскравому костюмі, з кошиком для апельсинів та апельсином в руці.... хіба що без капелюха, який ще не донесли
Так виглядає капелюх жилля, який робиться з пір`я страусів. Вага такого капелюха сягає 5 кілограмів.
Зловіть апельсинку від жилля - і весь наступний рік буде для вас щасливим. Так кажуть у Бінші.
Щороку у ”жирний вівторок” на вулиці Бінша виходить понад тисяча жиллів. Отримати право стати жиллем може лише мешканець Бінша, який прожив у цьому місті не менше 5 років.
”Жирний вівторок” завершився, і європейські карнавали прощаються зі своїми глядачами до наступного року.
Фото Юрія Пінського та Сергія Воропаєва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter