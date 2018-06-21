Європа відгуляла Масляну карнавалами (фоторепортаж)

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Європейські країни відзначили Масляну традиційними карнавалами.

Історія проведення карнавалів починається з середніх віків. Тоді в Європі почали проводити наприкінці зими карнавальні ходи для того, щоб відганяти злих духів та просити в Бога і природи гарного року та великого врожаю.

Своїм походженням карнавали також зобов`язані язичницьким святам врожаю, саме тому під час карнавалів роздають цукерки, печива, апельсини.

Традиційно карнавали проводяться напередодні великого Посту. Деякі з них, як карнавал в бельгійському Бінші, навіть включені до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі фото з карнавалів у німецькому Штутгарті та бельгійському Бінші.

Фото Юрія Пінського та Сергія Воропаєва.