Європа засудила відмову Лукашенка помилувати обвинувачених у вибуху в метро

Брюссель. 15 березня. УНІАН. В Європі засуджують рішення Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА відмовити у помилуванні обвинуваченим у скоєнні вибуху в мінському метро Дмитру КОНОВАЛОВУ та Владиславу КОВАЛЬОВУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, Президент Мартін ШУЛЬЦ закликав білоруського Президента переглянути своє рішення.

“Мені було дуже сумно дізнатися, що Президент О.ЛУКАШЕНКО відмовився помилувати В.КОВАЛЬОВА та Д.КОНОВАЛОВА, які були засуджені до смертної кари за бомбову атаку в мінському метро. Їх засудження відбулося, незважаючи на сильні сумніви щодо їхньої ролі в цій трагічній події”, - заявив М.ШУЛЬЦ.

Президент Європарламенту зазначив, що за даними правозахисних організацій, процес проти засуджених не відповідав міжнародним стандартам.

При цьому М.ШУЛЬЦ також закликав О.ЛУКАШЕНКА розглянути можливість запровадити мораторій на смертну кару в своїй країні.

У свою чергу Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД також засудив рішення білоруського Президента.

“Білорусь – єдина країна в Європі, яка і досі вбиває людей. Зі своєю неповагою до базових прав людини та демократичних стандартів, уряд Білорусі все більше ізолює свою країну та народ від решти світу”, - наголосив Т.ЯГЛЕНД.

Своє засудження рішення білоруського Президента також висловили Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод МІНЬОН та доповідачі ПАРЄ по Білорусі Андрес ХЕРКЕЛЬ та Марілуіз БЕК, а також доповідач з питань смертної кари Ренате ВОЛЬВЕНД.

“Ми дуже сильно стурбовані тим, що після оголошення відмови Президента О.ЛУКАШЕНКА помилувати двох молодих людей, невиправний акт можу відбутися у будь-який час. З урахуванням нашого принципового несприйняття смертної кари, а також чисельних запитань щодо чесності судового провадження, ми офіційно закликаємо білоруську владу утриматися від страти п.п. Д.КОНОВАЛОВА та В.КОВАЛЬОВА”, - зазначається у їхньому спільному зверненні.

14 березня Президент Білорусі відмовився помилувати Д.КОНОВАЛОВА та В.КОВАЛЬОВА, засуджених до смертної кари за вибух у мінському метро 11 квітня 2011 року, в результаті якого загинули 15 осіб, понад 300 отримали поранення.

Смертний вирок обвинуваченим 25-річним уродженцям Вітебської області було винесено у листопаді 2011 року.